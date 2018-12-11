انطلاق فعاليات أسبوع «اللغة العربية» في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح الدكتور محمد عبدالرحمن مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي فعاليات أسبوع اللغة العربية الذي تنظمه الكلية احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية بتوجيه من جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء الكلية، وبحضور العمداء ومساعديهم ورؤساء الأقسام العلمية وأساتذة الكلية وطلبتها.

وتم افتتاح «معرض الكتاب المتنوع» في المكتبة المركزية الذي ضم 565 كتاباً جديداً تم تزويد المكتبة بها ليصبح عدد الكتب 73 ألف كتاب من أُمهات الكتب، كما تضمن الافتتاح تنظيم عمل مسرحي من إعداد طالبات برنامج اللغة العربية وآدابها احتفاء بهذه المناسبة.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالرحمن مدير الكلية: «نحرص على أن تكون الكلية من المساهمين في تعزيز مكانة لغتنا العربية، وأن نكون جزءاً من المشهد الاحتفالي باليوم العالمي للغة العربية من خلال تنظيم العديد من الفعاليات التي تنمي انتماء الطلبة للغتهم وتعززمكانتها في نفوسهم».