مستشفى العين يستضيف مبادرة «تبون تقرون» لدعم الأطفال المرضى

المصدر: العين - وام

استضاف مستشفى العين صباح أمس مبادرة «تبون تقرون» بتنظيم من مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية احتفالاً بمرور خمس سنوات على تأسيس المبادرة التي أسستها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان عام 2013 لدعم الأطفال المرضى ومحاولة التخفيف عنهم ورفع معنوياتهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.

حضر الحدث مبارك سعيد الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وحميد عمهي المنصوري المدير التنفيذي لمستشفى العين وعدد من مسؤولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومديري الإدارات والأقسام بالمستشفى بمشاركة مجموعة من الأطفال المرضى في المستشفى.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت الشيخة شما «جميع الفعاليات المقامة تهدف إلى توفير الكتب والوسائل التعليمية والمعرفية للأطفال في المناطق الصحية والعلاجية في مختلف إمارات الدولة والتي تحرص على تأمين بيئة مريحة وممتعة للأطفال المرضى في طور النقاهة، وأجواء تعليمية تتيح لهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الكتب تساهم في تعزيز قدرتهم على الشفاء من خلال القراءة».

وأكدت الشيخة شما «أن إطلاق المبادرة، بتنظيم من مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية جاء من منطلق إيمانها بحق الأطفال بالوصول إلى الكتاب، والحصول على المعرفة، حتى يكونوا قادرين على النهوض بأنفسهم، ولتترجم رؤية القيادة في إرساء ثقافة التطوع ».

وشكر مبارك سعيد الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني جهود الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان ومؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة الإنسانية والعلمية على مبادرة «تبون تقرون»، وعلى جهودهم الإنسانية المستمرة لتوفير بيئة مريحة .

ونوه بفعاليات المبادرة وقربها من الأطفال عن طريق العديد من النشاطات مثل قراءة القصص للأطفال وتهيئة الأجواء والمرافق المخصصة لذلك عبر 14 مستشفى موزعة في مختلف أنحاء الدولة، والتي تحوي أكثر من 7000 كتاب.

وعبر الدكتور الصادق محمد شريف مدير دائرة الشؤون الطبية للأطفال في مستشفى العين عن سعادته بالمشاركة في المبادرة وذلك بتواجده في غرفة القراءة بالمستشفى مبيناً أهمية مثل هذه الغرف التي تعمل على تسريع استجابة الأطفال للعلاج والشفاء.

وأكد الدكتور غانم الحساني نائب مدير دائرة الشؤون الطبية بالإنابة في المستشفى حرص مستشفى العين على المشاركة في جميع الفعاليات المجتمعية.