«النعيمي الخيرية» توزع «الحقيبة الشتوية» على 500 عامل

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

وزعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية «الحقيبة الشتوية» على 500 عامل في دائرة البلدية والتخطيط عجمان، وذلك ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها المؤسسة.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان: «إن 500 مستخدم من فئة العمالة المساعدة التابعة لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان استفاد من مشروع الحقيبة الشتوية، الذي يندرج ضمن خطط عمل المؤسسة بشكل سنوي، ويستهدف دعم تلك الفئة لما تقدمه من عطاء يومي وجهد كبير للحفاظ على نظافة واستدامة البيئة المحيطة بنا».

وأضافت: «إن مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية دأبت على تنفيذ وتبني العديد من المبادرات المجتمعية التي يصل عطاؤها لكل المحتاجين سواء كانوا أفراداً أو أسراً متعففين ومعوزين، إيماناً منها بضرورة توفير كل مقومات العيش الكريم لهم وفق أفضل الإمكانات المتاحة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من مجتمع واحد يضم الجميع».

وأشارت إلى أن المؤسسة حريصة على توفير اللازم لتلك الفئة التي تعتبر ركيزة هامة وتسهم في ديمومة العمل اليومي لدائرة البلدية باعتبارها دائرة خدماتية تعمل من أجل الجميع وبكل المناطق وأن مشروع الحقيبة الشتوية هو من المشاريع الهامة والحيوية التي تعمل دائماً على تنفيذها من كل عام.