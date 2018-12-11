«عيادة عجمان المتنقلة للأسنان» تعالج 236 حالة

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

قدّمت عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان خدماتها التشخيصية والعلاجية لـ236 حالة خلال زيارتها لعدة مؤسسات بالإمارة، وزارت العيادة المتنقلة سكن العمّال العاملين في دائرة البلدية والتخطيط في الإمارة عدة مرات، وقدمت خدماتها لأكثر من 100 عامل وموظف من أصحاب الدخل المحدود، كما زارت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وقدمت الفحص والعلاجات البسيطة لـ17 حالة من عمّال خدمة الدعم. تم فحص وعلاج أكثر من 30 حالة من الأيتام وأمهاتهم في جمعية الإحسان الخيرية.

كما زارت العيادة مركز شرطة المدينة الشامل، وقدمت الكشف والعلاج لـ31 حالة من عمال خدمات الدعم، واستقبلت العيادة على مدى يومين متتاليين 58 حالة من الطلبة وضيوف الجامعة لدى تواجدها بالقرب من مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في مقر الجامعة بالجرف. وجدير بالذكر أن عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان تحتوي على عيادتي أسنان مجهزتين بأحدث الأجهزة وجهاز أشعة سينية وجهاز تعقيم جميعها مطابقة للمعايير العالمية.