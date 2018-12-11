«الهلال» تقدّم مليون درهم للطلبة «المتعففين»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت جامعة زايد وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في مجال الأعمال الإنسانية والاجتماعية، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها الجانبان لتحقيق أفضل النتائج من السياسات والاستراتيجيات التي يتبنياها تجاه العمل الخيري والإنساني والمجتمعي.

ووقع الاتفاقية عن جامعة زايد الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، فيما وقعها عن هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد عتيق الفلاحي أمين عام الهيئة، وذلك خلال حفل استقبال أقامته جامعة زايد في فرعها بأبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، تُقدم «الهلال الأحمر» منحة وتبرعاً بقيمة مليون وسبعة عشر ألف درهم من أجل دعم الطلبة المتعففين المواطنين المسجلين بجامعة زايد. كما يتعاون الجانبان في مجال المبادرات والحملات الخيرية التي ينظمانها، وتوفير فرص تطوع مجتمعية لطلبة جامعة زايد، وكذلك دعم نادي الهلال الأحمر الطلابي بالجامعة.

وأكد الدكتور رياض المهيدب اهتمام الجامعة وحرصها على المشاركة في مثل هذه المبادرات المفيدة والبنّاءة والتي تترك بصمة قوية في دعم التحصيل العلمي لطلبتها المستهدَفين وتشجيعهم على التفوق، كما يمتد أثرها المجتمعي إلى مدى بعيد.