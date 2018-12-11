تكريم 100 ضابط من «رفاق الدرب» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، نحو 100 من الضباط وعناصر الشرطة المتقاعدين، ضمن مبادرة «رفاق الدرب»، في إطار مبادرات عام زايد 2018، ومن منطلق الحرص على تعزيز قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتنفيذاً لاستراتيجية عام زايد لتعزيز قيمة بناء الإنسان.

وحضر التكريم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من مديري القطاعات ومديري الإدارات وكبار الضباط.

وأكد اللواء الرميثي، حرص شرطة أبوظبي على تقدير الجهود المخلصة للضباط وعناصر الشرطة المتقاعدين في تطوير العمل، وتحفيزهم على الاستمرار في العطاء لمرحلة ما بعد التقاعد مثمناً دورهم الرائد في خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن الضباط المتقاعدين أسهموا بدور رائد في وضع اللبنات الأولى لمنظومة العمل الشرطي والأمني، عبر عطائهم طيلة السنوات الماضية والتضحيات، لبناء مجتمع ينعم بالأمن والأمان.

وأضاف: إن العمل المثمر لا ينتهي بالتقاعد وإنما يتواصل في مرحلة جديدة لخدمة الوطن، مع حرص المتقاعدين على استغلال أوقات فراغهم وخبراتهم على النحو الأمثل.