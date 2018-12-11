شرطة دبي تطلق النسخة المحدثة لتطبيقها الذكي على «آيفون» بـ7 لغات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي تحديثاً جديداً لتطبيق شرطة دبي على أجهزة الآيفون، يحتوي على العديد من الخدمات المميّزة التي تقدمها بـ 7 لغات (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الألمانية، الروسية، والإسبانية).

وأجرت الإدارة العامة للذكاء الإصطناعي تغييراً على شكل التطبيق بالكامل بتصميم جديد وفريد من نوعه حتى يكون أكثر تفاعلاً مع الجمهور للوصول لجميع الخدمات والخصائص بكل سهولة ويسر، وتمت إضافة خدمة التنبؤ بالحوادث الخطيرة التي بإمكانها كشف الحوادث الخطيرة وإرسال طلبات استغاثة بشكل آلي.

ويتضمن التحديث الجديد إضافة «منصة التطوع الذكي» وهي عبارة عن خاصية جديدة تمكن المستخدمين من التطوع وخلق مجتمع أكثر تعاوناً وأمناً، ويوفر التحديث أيضاً خاصية تنبيهات الطرق، حيث أصبح بإمكان المستخدم إضافة الطرق المفضلة من خاصية القيادة.

كما تم إضافة خاصية دفع المخالفات باستخدام (Apple Pay) وأصبح بإمكان الجمهور استخدام تقنية الواقع الافتراضي في اكتشاف أهم الأماكن من حولهم مثل (مراكز الشرطة، المستشفيات، الصيدليات، مراكز الدفع...إلخ) والتي يمكن الدخول إليها عبر شاشة خريطتي.