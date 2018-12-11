«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجد العدل في كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد العدل الذي يقع على شارع الكورنيش بمدينة كلباء، ويستوعب 770 مصلياً. وقد شيد المسجد الذي يتميز بطرازه الإسلامي بمنارتين وقبة واحدة كبيرة تتوسط المصلى، على مساحة أرض إجمالية تبلغ 2990 متراً مربعاً تضم المصلى ومرافقه الخدمية من الميضأة ودورات المياه وسكنين للإمام والمؤذن، ومواقف للسيارات تتسع لـ25 مركبة.

وبني المسجد وفق أعلى المعايير الحديثة التي تسهم في الحفاظ على البيئة حيث يعمل بأنظمة حديثة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه. ويعد المسجد مركزاً لخدمة القاطنين بجميع شرائحهم خاصة أنه يقع في منطقة حيوية على شارع الكورنيش بمدينة كلباء ويربط بين إمارتي الشارقة والفجيرة.