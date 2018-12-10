محمد بن زايد يستقبل المشاركين في مؤتمر التحالف العالمي للقاحات والتحصين

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر ..المشاركين في مؤتمر منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين " جافي " برئاسة الدكتورة نجوزي أوكونغو إيويالا رئيس مجلس التحالف.. والذي تستضيفه أبوظبي بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ورحب سموه خلال اللقاء بضيوف الدولة.. معربا عن أمله أن يخرج المؤتمر بحلول مبتكرة ونتائج عملية تسهم في سرعة معالجة التحديات التي تواجه " برامج تحصين الأطفال " في العديد من الدول خاصة النامية ودفع التعاون المشترك بين الجهات والمنظمات المعنية بتقديم اللقاحات والتحصين لتحقيق أهدافها الإنسانية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. اهتمام دولة الإمارات بدعم وتوسيع نطاق مختلف المبادرات الإنسانية الإقليمية والعالمية التي تستهدف إنقاذ حياة ملايين الأطفال.. وذلك في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به الدولة وجهودها الإنسانية الهادفة إلى حماية صحة الأفراد والإرتقاء بمعدلات التنمية البشرية في مختلف مناطق العالم.

وأشار سموه إلى أهمية توفير التحصينات والحلول المبتكرة التي تسهل تنفيذ المبادرات والبرامج الإنسانية للاستفادة منها على أكبر نطاق ممكن.

من جانبه أشاد وفد المشاركين في المؤتمر بأهمية الدور الإنساني الذي تؤديه دولة الإمارات لإنقاذ حياة ملايين الأطفال حول العالم.. مثمنين الدعم الهام الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمبادرات التحالف العالمي للقاحات والتحصين لتنفيذ برامجه التي تستهدف انقاذ أرواح الأطفال في مختلف مناطق العالم.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى دراسة وحصر أداء التحالف على مدى نصف الدورة الاستراتيجية الحالية الممتدة خلال الفترة من " 2016-2020 ".. فيما يستعرض ما سيكون عليه نموذج التحالف العالمي للقاحات والتحصين في المستقبل إضافة إلى بحث سبل جديدة للعمل مع الشركاء مما يمكن التحالف من إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص واتباع حلول مبتكرة لدفع الخطة العالمية للقاحات والتحصين.