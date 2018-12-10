شرطي يستوقف شاباً مهموماً ويعرض عليه مساعدته

المصدر: الشارقة ــ نورا الأمير

تفاجأ شاب عربي الجنسية أثناء قيادته لمركبته في أحد شوارع مدينة الشارقة برجل شرطة يستوقفه، وكانت المفارقة أن سبب الاستيقاف ليس لارتكابه مخالفة ما، وإنما احساس الشرطي أن الشاب يمر بأزمة بعد أن لمح على وجهه علامات الأسى والحزن، حيث عرض عليه تقديم العون والمساعدة، مستفسرا عن المشكلة التي يواجهها الشاب الذي لم يتمالك نفسه من هول الصدمة الممزوجة بالفرحة والدهشة.

تصرف الشرطي حظي بإعجاب كل من سمع عنه، معبرين عن فخرهم بهذا السلوك الإنساني الذي لا غرابة فيه لأنه صدر عن شاب تربى على نهج زايد الخير، مسجلا أسمى قيم الإنسانية والتكافل الاجتماعي.

الشرطي أول علي سالم الشامسي من إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة تم تكريمه من قبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة صباح اليوم، لتميزه في أداء واجبه، مما عكس الدور الإيجابي لعمل الشرطة لدى مستخدمي الطريق، بحضور الملازم أول محمد خليفه المري.

وأكد اللواء الشامسي: أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص شرطة الشارقة على تحفيز المجتهدين والمثابرين من أفرادها الذين يؤدون واجباتهم بكل تفان وإخلاص في مختلف ميادين العمل.

وبهدف تشجيعهم وحثّهم على مضاعفة الجهود للاستمرار ومواصلة التميّز الذي يعد من أولويات استراتيجية القيادة، وتقديراً لجهود كل الموظفين المثاليين، وتعزيزاً لأدائهم الوظيفي، وفقاً لمعايير التميز في الأداء.

وعبر المكرم عن شكره واعتزازه للقائد العام لشرطة الشارقة على هذا التكريم الذي يعد دافعاً وحافزاً له ولزملائه لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعمل الشرطي في كل ميادين العمل.