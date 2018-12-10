محمد بن زايد ورئيس النيجر يبحثان سبل تنمية علاقات التعاون البلدين

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر الصديقة.. علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه خلال المحادثات التي جرت اليوم قصر الرئاسة بأبوظبي ـ بزيارة رئيس النيجر والوفد المرافق إلى الدولة.. التي تسهم في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون على مختلف الصعد لتحقيق مصالحهما المتبادلة.

وبحث سموه والرئيس ايسوفو محمدو.. الفرص والمقومات المتعددة لتعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية النيجر في مختلف القطاعات الحيوية خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

واستعرض الجانبان تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتوسيع وترسيخ قاعدة علاقاتها المتميزة مع جميع الدول الصديقة القائمة على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك.

وأشار سمو إلى أن علاقات التعاون مع النيجر تشهد نموا وتطورا في العديد من المجالات متمنيا سموه الارتقاء بمستوى هذا التعاون إلى مسارات جديدة متنوعة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين وتلبي تطلعاتهما.

من جانبه أكد رئيس النيجر حرص بلاده على تطوير وتنمية تعاونها المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات التنموية والاقتصادية التي تدعم جهود التنمية والبناء والتقدم في البلدين.. معربا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وبحفاوة الاستقبال الذي حظي بها والوفد المرافق.. متمنيا لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين مزيدا من النمو والتطور بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرص البلدين على تنمية ودفع علاقات التعاون إلى آفاق أوسع واشمل في ظل الرغبة المشتركة لدى قيادتي البلدين لتعزيز هذه العلاقات.

وشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب بأشكاله كافة مؤكدين ضرورة تحقيق التنمية والازدهار وترسيخ قيم التسامح والحوار والسلام بين شعوب العالم كافة.

وسجل ايسوفو محمدو كلمة في سجل كبار زوار قصر الرئاسة كلمة أعرب فيها عن تمنياته لدولة الامارات بالتقدم والازدهار ولعلاقات البلدين مزيدا من النمو والتطور بما يخدم المصالح المشتركة.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مأدبة غداء تكريما لضيف البلاد والوفد المرافق له.

حضر جلسة المحادثات معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

فيما حضرها من النيجر أوهومودو محمادو وزير مكتب شؤون فخامة الرئيس وكالا أنك واوو وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي وابوبكار اباني ابراهيم مستشار خاص وإيدي إلياسو مايناساار وزير الصحة العمومية ومحمد سايديل مختار وزير مستشار خاص برئاسة الجمهورية النيجر وامارو أمادو سونغاي سفير جمهورية النيجر لدى الدولة غير المقيم وعبدوللي جادا نائب رئيس غرفة التجارة في النيجر.