تغطية مباشرة من أعمال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب

المصدر: دبي - راضية آيت خداش وحصة بن غويفة

انطلقت صباح اليوم أعمال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في مركز دبي التجاري العالمي بحضور نخبة من الإعلاميين والصحافيين من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والمؤثرين على مواقع التواصل. وتواكب "البيان" الحدث بتغطية شاملة وفورية على قنوات التواصل الاجتماعي لاطلاع القراء على أهم وأبرز أعمال القمة، لمتابعة التغطية، زوروا حساباتنا الاجتماعية: AlBayanNews

عدسة البيان تتجول بكم في أرجاء #قمة_رواد_التواصل_الاجتماعي_العرب، قبل انطلاقها بعد قليل بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً https://t.co/b8WyTYXGDh — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 10, 2018

وستلقي الكلمة الرئيسة للقمة الملكة رانيا العبد الله، قرينة الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، التي تُعد من أبرز الشخصيات العربية صاحبة التأثير الإيجابي الواسع النطاق في المجتمع العربي، بما تقدمه من نموذج في توظيف منصات التواصل في دعم القضايا الأساسية التي تعنى بها، خاصة في مجال العمل الإنساني ودعم الشباب وفرص التعليم في المنطقة والعالم. وخلال الجلسة الحوارية الرئيسة للقمة، سيتحدّث الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن ملامح مهمة من علاقته بوسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية توظيفها في خدمة القضايا محل اهتمام المجتمع، بما في ذلك مجالات العمل الخيري والإنساني التي تأتي في مقدمة اهتمامات سموه، ويدير الجلسة الإعلامي مصطفى الأغا من قناة إم بي سي.

#قمة_رواد_التواصل_الاجتماعي_العرب تنطلق الآن بجلسة حوارية بعنوان "مستقبل المحتوى الترفيهي" يشارك فيها كل من محمد سعيد حارب وبدر صالح ورجائي قواس @DubaiPressClub #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PJsjnY1Obs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 10, 2018

وتستضيف القمة هذا العام أكثر من 70 متحدثاً سيجتمعون في دبي من 25 دولة حول العالم لمناقشة مستقبل منصات التواصل الاجتماعي، وعرض أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال، حيث تضم قائمة المتحدثين في القمة العديد من الأسماء والشخصيات العربية والعالمية الأكثر تأثيراً وخبرة في مجال التواصل الاجتماعي.

رجائي قواس ممثل كوميدي أردني مؤثر على يوتيوب: صناعة قناة يوتيوبية ناجحة يتطلب مهارات لإنتاج محتوى مقنع.



بدر صالح فنان كوميدي يمني: شركات الإعلان تركز على أعدد المتابعين ولا يهمها المحتوى وبالتالي فهي لا تشجع على دعم المحتوى الهادف.#قمة_رواد_التواصل_الإجتماعي_العرب#ARABsmis pic.twitter.com/mvtZVS1npg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 10, 2018

الآن.. جلسة حوارية بعنوان "جولات حول العالم" يتحدث فيها مؤثرين عرب في مجال السفر والسياحة #قمة_رواد_التواصل_الاجتماعي_العرب #ARABsmis #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eV6EHIoDwj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 10, 2018

#صباح_الخير من مركز #دبي التجاري العالمي حيث تنطلق اليوم الدورة الثالثة ل #قمة_رواد_التواصل_الاجتماعي_العرب.. أكبر تجمع من نوعه في العالم، بحضور أكثر من 1000 مؤثر على وسائل التواصل..



تابعونا في تغطية مفصلة للحدث الكبير.. @DubaiPressClub #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/l8LYbpFDca — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 10, 2018