 تغطية مباشرة من أعمال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب - البيان

تغطية مباشرة من أعمال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب

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المصدر:
  • دبي - راضية آيت خداش وحصة بن غويفة
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انطلقت صباح اليوم أعمال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في مركز دبي التجاري العالمي بحضور نخبة من الإعلاميين والصحافيين من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والمؤثرين على مواقع التواصل. وتواكب "البيان" الحدث بتغطية شاملة وفورية على قنوات التواصل الاجتماعي لاطلاع القراء على أهم وأبرز أعمال القمة، لمتابعة التغطية، زوروا حساباتنا الاجتماعية: AlBayanNews

وستلقي الكلمة الرئيسة للقمة الملكة رانيا العبد الله، قرينة الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، التي تُعد من أبرز الشخصيات العربية صاحبة التأثير الإيجابي الواسع النطاق في المجتمع العربي، بما تقدمه من نموذج في توظيف منصات التواصل في دعم القضايا الأساسية التي تعنى بها، خاصة في مجال العمل الإنساني ودعم الشباب وفرص التعليم في المنطقة والعالم. وخلال الجلسة الحوارية الرئيسة للقمة، سيتحدّث الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن ملامح مهمة من علاقته بوسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية توظيفها في خدمة القضايا محل اهتمام المجتمع، بما في ذلك مجالات العمل الخيري والإنساني التي تأتي في مقدمة اهتمامات سموه، ويدير الجلسة الإعلامي مصطفى الأغا من قناة إم بي سي.

 وتستضيف القمة هذا العام أكثر من 70 متحدثاً سيجتمعون في دبي من 25 دولة حول العالم لمناقشة مستقبل منصات التواصل الاجتماعي، وعرض أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال، حيث تضم قائمة المتحدثين في القمة العديد من الأسماء والشخصيات العربية والعالمية الأكثر تأثيراً وخبرة في مجال التواصل الاجتماعي.

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