مقترح باستثمار القطاع الخاص في حدائق دبي

المصدر: Ⅶ دبي - وام

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي أمس اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، وذلك في إطار مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.

واطلع الحضور على مقترح بلدية دبي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إتاحة المجال للقطاع الخاص للاستثمار في الحدائق العامة للإمارة بهدف رفع جاذبيتها وتعزيز تجربة السائح والمقيم وزيادة فرص الاستفادة من المناظر الجمالية والعروض المتميزة التي يمكن تقديمها للجمهور، وتستهدف الدراسة جعل الحدائق العامة معلماً من معالم الإمارة وإدراجها على أجندة السياحة الرئيسية لدبي.

وتتنوع المعايير والأسس التي تستند إليها الدراسة مثل استغلال نسبة من مساحة الحدائق الكبرى بما لا يزيد على 25% للمشاريع الاستثمارية والاجتماعية والترفيهية، وضمان عدم زيادة أي رسوم قائمة واستقطاب مستثمرين من ذوي الخبرة في مجال إدارة وتشغيل المرافق الترفيهية والترويحية والمحافظة على الطابع الطبيعي والمساحات الخضراء.

كما اطلع الحضور على سياسة دبي للرعاية الصحية الوقائية للأمراض السارية 2021 والتي تتضمن التحديات الرئيسة والأهداف والبرامج الاستراتيجية وخطة التنفيذ والتي قدمتها هيئة الصحة في دبي، وتناول العرض الوضع الراهن للرعاية الصحية الوقائية لسكان دبي ومعدلات الإصابة بالأمراض السارية ومقارنتها بالمعدلات الدولية، كما تناول العرض مؤشرات الأداء الأساسية المتوافقة مع خطة دبي 2021.

وتضمن العرض الخطة الزمنية للتنفيذ والأولويات الاستراتيجية التي تتضمن نظام الاستجابة للأمراض السارية والحجر الصحي والعزل للأمراض السارية، ونظاماً إلكترونياً موحداً للإبلاغ، وسجل التحصين، وبرنامج الاستعداد المبكر واللوائح الصحية الدولية والبرامج الوطنية.

ويأتي الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.