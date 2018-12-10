تطبيق إلكتروني جديد لدعم مرضى السكري

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

أطلق مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أحد مرافق شبكة «مبادلة للرعاية الصحية» تطبيق«ICLDC» لدعم مرضى السكري، والذي يمنحهم قدرة أكبر على التحكّم بمرضهم، كما يتيح إمكانية الوصول إلى المعلومات الطبية الشخصية، مثل نتائج الاختبارات، أهداف العلاج المنشودة، التشخيصات والأدوية.

ويعزّز التطبيق شعور المرضى بالحرية، فيسهّل عليهم جدولة مواعيد المركز، والعثور، مثلاً، على وصفات لإعداد وجبات صحية ولذيذة.

وعن التطبيق الجديد قال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، رئيس مبادلة للرعاية الصحية: «إن عملية التحوّل الرقمي تعمل على تغيير طريقة الاحتفاظ بالمعلومات واستخدامها في مجال الرعاية الصحية وتسخيرها لخدمة المرضى، ما يسهل مشاركة بيانات المرضى بين الأطباء لإنشاء سجل شامل ودقيق للرعاية الصحية بمرور الوقت». وقال لورانس باتريك، الرئيس التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري: «إن التطبيق يقدّم الدعم والمساندة للمرضى بتمكينهم من الوصول الفوري إلى المعلومات، سواء المعلومات الشخصية المتعلقة بحالتهم المرضية، أو المعلومات العامة الكفيلة بمساعدتهم على تنظيم حياتهم اليومية. »

ويُعدّ تطبيق «ICLDC» المتاح بالعربية والإنجليزية على متجري «أبل» و«جوجل بلاي» جزءاً من سوق متنامية للابتكارات الصحية التنقلية المحمولة، وذلك بتوظيف خصائص الهواتف الذكية لدعم الرعاية الصحية الذاتية. ويمكن استخدامه من قبل المرضى المسجلين لدى مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري عبر بيانات دخول يتمّ الحصول عليها من المركز.