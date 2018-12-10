مستشفى الجامعة بالشارقة: %10 من الحوامل يجهلن إصابتهن بالسكري

المصدر: Ⅶ الشارقة ــ عصام الدين عوض

قالت الدكتورة إيمان راشد ديماس أخصائية طب النساء والولادة وطب الأجنة في مستشفى الجامعة بالشارقة «إن عيادة طب الأجنة بالمستشفى تستقبل 50 حالة حمل شهرياً يتم الكشف عليهن خلال أفضل الوسائل الطبية»، وأضافت «استقبلنا خلال العام الجاري 4 حالات تشوه في القلب والكلى والدماغ، واكتشفنا أن 10% من النساء الحوامل اللائي يراجعن العيادة لا يعلمن أنهن مصابات بالسكري، خاصة أن أعراض الحمل متشابهة مع أعراض مرض السكري».

وأوضحت أن 20 ــ 30% من النساء مصابات بسكر الدم «خصوصاً» أولئك اللاتي لديهن قابلية للإصابة بالسكر خلال فترة الحمل ممن لديهن تاريخ أسري أو استعداد جيني.

ولفتت إلى أن عيادة طب الأجنة بمستشفى الجامعة مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، وأنه يتم استخدام تطبيقات طب الأجنة للكشف عن الولادات التي تحدث قبل الأوان، وتعتبر السبب الرئيس لمرض ووفيات الأطفال على مستوى العالم، كما يتم تشخيص حالات الحمل متعدد الأجنة ومضاعفاته وحالات قصور وظائف المشيمة.

وأكدت ديماس أن نسبة الولادة المبكرة قبل الأسبوع الـ37 من عمر الحمل بلغت 12% من إجمالي الولادات في الدولة، لذلك يتم تقييم نمو الجنين وسلامته وتشخيص أي أمراض أو تشوهات خلال مراحل الحمل في عيادة طب الأجنة بمستشفى الجامعة، كما الكشف عن الحالات المصابة باضطرابات خلل الصبغة الوراثية، والحمل المتعدد، أو لتشخيص حالات التشوه الجنيني.