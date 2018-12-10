بلدية العين تصدر 29 تصريحاً للأنشطة التجارية

المصدر: Ⅶ العين ـ داوود محمد

أصدرت بلدية مدينة العين 29 تصريحاً للأنشطة التجارية، وذلك وفقاً للقرار الصادر من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، حول الاشتراطات والمعايير الخاصة بتصاريح مزاولة الأنشطة التجارية في الأراضي السكنية، ويشمل القرار نحو 70 نشاطاً تجارياً ومهنة، تنطبق عليها بنوده من المعايير والاشتراطات، وتم تحديد الأماكن المسموح بها.

الأنشطة

وأكدت البلدية أن الأنشطة تشمل: محال الأقمشة والتطريز والخياطة، والصيدليات وبيع العود والبخور وبيع الزهور والتحف الفنية، والمطاعم والكافتيريات ومطاعم الوجبات السريعة، ومطابخ إعداد الولائم للحفلات والفطائر والمعجنات، ومحال شواء الأسماك والشوي على الفحم وتحضير الحلويات والشكولاته، والعيادات والمجمعات الطبية ومراكز العلاج الطبيعي، دور أصحاب الهمم والحضانات والاستشارات الاجتماعية، مراكز الشعر وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر وصالونات حلاقة الحيوانات الأليفة ومراكز التجميل والعناية للنساء والرجال ومراكز التدريب ومعاهد تعليم اللغات.

المواقع

كما تشمل مواد القرار تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بمنح تصاريح مزاولة الأنشطة التجارية في الأراضي السكنية والاستثمارية والواقعة على أجزاء من الشوارع التالية:

شارع زايد الأول، شارع خليفة بن زايد الأول، شارع خليفة بن زايد، شارع حمدان بن زايد الأول، شارع سلطان بن زايد الأول، شارع هزاع بن سلطان، شارع خالد بن سلطان، شارع شخبوط بن سلطان، شارع حمدان بن محمد، شارع محمد بن خليفة، شارع سعيد بن طحنون الأول، شارع خالد بن الوليد، شارع بني ياس، شارع توام، شارع البلدية، والتي اعتمدتها الدائرة وفق القرارات الإدارية بالخصوص لسنة 2018.