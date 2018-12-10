صندوق أبوظبي للتنمية والبرلمان الأفريقي يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

استقبل محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في مقر الصندوق روجر نوكودو دانغ رئيس البرلمان الأفريقي والوفد المرافق له وبحث الجانبان علاقات التعاون المشتركة بين الصندوق والدول الأفريقية وسبل تنميتها وتطويرها.

حضر اللقاء عزة سليمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وخليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين فيه.

وقال محمد سيف السويدي إن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت في بناء علاقات استراتيجية بين الصندوق والدول الأفريقية منذ سبعينات القرن الماضي، حيث تميزت تلك العلاقة بالتعاون المثمر في كافة المجالات التنموية.

وأضاف السويدي أن نشاط الصندوق التمويلي في أفريقيا امتد على مدى أربعة عقود ليصل إلى 40 دولة، حيث ركز الصندوق من خلال تلك التمويلات على تنفيذ آلاف المشاريع في قطاعات البنية التحتية والتعليم والإسكان والصحة والطاقة وغيرها من المشاريع التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من الدول الأفريقية، وتركت تأثيراً مباشراً على حياة ملايين السكان في القارة الأفريقية.

شكر

من جانبه أعرب روجر نوكودو دانغ رئيس البرلمان الأفريقي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقدمه من مساعدات تنموية للقارة الأفريقية من خلال مشاريع صندوق أبوظبي للتنمية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.