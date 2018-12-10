مختبر دبي المركزي يتفرّد بخدمات المقاييس الحصرية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استطاع مختبر دبي المركزي ببلدية دبي بإمكاناته المتميزة، وخبراته العريقة في مجال المقاييس منذ العام 1991 أن يتوسع بخدماته في شتى الحقول التي كان لها السبق على مستوى الدولة، كما استطاع أخيراً أن يتفرد ببعض الخدمات الحديثة إذ إنه يعتبر المختبر الحكومي الوحيد الذي يقدم هذه الخدمات في المنطقة.

وصرح المهندس أمين أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي أن على رأس هذه الخدمات الحصرية معايرة الأوزان المعيارية عالية الدقة بدرجة ( E1 )، حيث يعتبر المختبر أيضاً الوحيد في المنطقة المعتمد وفقاً للمواصفة القياسية ISO17025 في مجال المعايرة لمجال 20 كغ من قبل مركز الإمارات العالمي للاعتماد. كما يتفرد المختبر بخدماته الحصرية في معايرة أجهزة قياس القوة الكهربائية في التيار المتناوب والمستمر وساعات الإيقاف /‏ المؤقتات المستخدمة في مختبرات الفحص والمعايرة والقطاعات المهمة والحساسة كالطيران والاتصالات والحقول الصناعية المختلفة.

ومن بين هذه الخدمات الحصرية أيضاً أفران التعقيم ومعايرة الغرف المناخية، وأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في القطاعات الصحية والغذائية والتي تعتبر غاية في الأهمية.

84 خدمة

تجدر الإشارة إلى أن مختبرات المقاييس تتنوع خدماتها لتشمل أنواعاً ومجالات مختلفة تزيد على 84 خدمة معتمدة وفق المواصفة القياسية الدولية ISO17025 كمعايرة أجهزة قياس الأطوال والكتل والحجوم والحرارة والضغط والقوة والمعايرة الكهربائية والزمن والتردد، ويعمل لديها كوادر فنية مؤهلة، وذات خبرات دولية طويلة، حيث تقدم هذه الخدمات للمختبرات والمنشآت العلمية كافة، والصناعية والتجارية في القطاعين العام والخاص داخل الدولة وخارجها.

وتمتلك هذه المختبرات أحدث الأجهزة المرجعية والتقنيات المتطورة على مستوى العالم، ومن بينها المقارنات الآلية لمعايرة الكتل من جميع أصناف الدقة المعتمدة والتي لا تتدخل فيها اليد البشرية وتعطي أدق النتائج وهذا ما خولها الحصول على الكثير من الاعترافات والمرجعيات الدولية.