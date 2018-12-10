بلدية أبوظبي تكرّم 39 شركة عاملة في قطاع البناء والإنشاء

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

كرّمت بلدية مدينة أبوظبي ممثلي 39 شركة عاملة في قطاع البناء والإنشاء، مصنفة عالية المخاطر في مدينة أبوظبي، تقديراً لحصولها على شهادات اعتماد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد)، وتتويجاً لاستيفائهم كافة المتطلبات الأساسية للإطار العام لإمارة أبوظبي في مجال السلامة والصحة المهنية، الإصدار الثالث.

وضمن هذا الإطار أثنت الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي على الشركات، وحثتها على الاستمرار في التزاماتها، وتطبيقها معايير السلامة والصحة المهنية في كافة المشاريع، وتقديم تقارير الأداء الربع سنوية للسلامة والصحة المهنية، والإبلاغ عن الحوادث البليغة، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التصحيحية، الأمر الذي يجسد قيم الإمارات وشعبها وقوانينها التي تحرص وتشدد على حماية حياة جميع أفراد المجتمع، وخصوصاً العمال في المواقع الإنشائية.

تسجيل

على الصعيد ذاته، دعت مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي كافة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء (المقاولين والاستشاريين والمطورين) غير المسجلين، إلى أهمية التسجيل في نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد) من خلال التواصل مع البلدية على البريد الإلكتروني التالي: hse@adm.gov.abudhabi بهدف استكمال إجراءات التسجيل في النظام.

كما نوهت للعاملين في قطاع البناء والإنشاء بالالتزام الدائم باتخاذ الإجراءات الخاصة بالسلامة والأمان أثناء فترات العمل، والتي تحول دون وقوع حوادث أو إصابات، وتوفير كل أسباب الأمان للعاملين من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.