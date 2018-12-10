بحضور حميد النعيمي.. بلدية عجمان تحتفل اليوم بيوبيلها الذهبي

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

تحتفل دائرة البلدية والتخطيط في عجمان اليوم برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمرور خمسين عاماً على تأسيسها «اليوبيل الذهبي».

وأكد عبد الرحمن النعيمي مدير عام الدائرة أن الدائرة تحتفي بمرور 50 عاماً على تأسيسها بقرار من المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي لتكون دائرة للإعلاء والإعمار والتشييد والاهتمام بصحة وسلامة الأفراد والعمل على إسعاد السكان والزوار.

وقال إن دائرة البلدية استطاعت أن تكون منارة شامخة قدمت الكثير لرفعة الإمارة وأسهمت في تحقيق النهضة الشاملة وما زالت تعمل على مواكبة توجهات الدولة من خلال تفعيل الذكاء الاصطناعي وتبني منهجية المسرعات الحكومية.

وأضاف أن دائرة البلدية تسطر بقيادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة صفحات مشرقة في العمل البلدي البناء ساعيةً لمعرفة متطلبات السكان واحتياجاتهم لتجعل سعادتهم محور عملها وهدفها الدائم.. مبيناً أن الدائرة لم تتوانَ عن مواكبة كل جديد وتفعيل التقنيات الحديثة التي ترتقي بعملها وتدفع بعجلة الازدهار فيها والتي تنعكس على الإمارة بشكل أوسع.

ودعا الجميع للمشاركة في حفل «اليوبيل الذهبي» للدائرة مساء اليوم في حديقة العلم بالإمارة.. مؤكداً أن الدائرة ستبقى صرحاً مهماً لا يعرف الكلل بقيادتها المميزة وكوادرها المبدعة التي تسير بخطوات واثقة في درب العمل الجاد.