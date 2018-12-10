مدير «الإمارات للفضاء» بين أفضل 15 شخصية عالمية

المصدر: أبوظبي - وام

انضم الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إلى قائمة أفضل 15 شخصية عالمية مؤثرة في قطاع الاستكشاف الفضائي على مستوى العالم، وذلك حسب تصنيف قائمة قادة المنظمات العالمية الأكثر تأثيراً التي تعدها منصة «ريتشتوبيا» الرقمية.

وجاء انضمام الأحبابي إلى هذه القائمة إلى جانب مجموعة من أبرز الشخصيات ذات الصلة بالقطاع الفضائي العالمي من بينهم باز ألدرين رائد الفضاء الأميركي السابق وجان ورنر مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية وإيلون ماسك مؤسس شركة «سبيس أكس» وجيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» وريتشارد برانسون مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فيرجن ونيل ديغراس تايسون عالم الفيزياء الفلكية الشهير وغيرهم.

وفي سياق متصل، فازت وكالة الإمارات للفضاء ممثلة بفريق الاتصال الحكومي بالجائزة الذهبية ضمن فئة أفضل اتصال حكومي في منطقة الشرق الأوسط وذلك ضمن جوائز جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة.

يأتي هذا الفوز الذي جاء بالشراكة مع مجموعة «فور كوميونيكيشنز» المتخصصة في استشارات العلاقات العامة والإعلامية تتويجاً لجهود الجانبين العام الماضي لرفع مستوى الوعي بقطاع الفضاء الوطني والتطور الكبير الذي شهده على صعيد المشاريع الفضائية إلى جانب إبراز مساعيهما الرامية لتعزيز مكانة الدولة على الخارطة الفضائية الدولية فضلاً عن تسليط الضوء على مختلف المشاريع والمبادرات التعليمية التي أطلقتها وكالة الإمارات للفضاء بهدف جذب الكفاءات وتطويرها ضمن القطاع على المستوى الوطني.