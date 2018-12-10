الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية الشرقية.

وتكون حركة الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين الـ 18 إلى 30 كيلومتراً في الساعة تصل إلى 42 كيلومتراً في الساعة، ويكون البحر والخليج العربي مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والمد الثاني عند الساعة 04:14 والجزر الأول عند الساعة 07:53 والجزر الثاني عند الساعة 21:18.

وفي بحر عمان الموج يكون متوسطاً إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:34 والثاني عند الساعة 10:00، والجزر الأول عند الساعة 17:14 والجزر الثاني عند الساعة 06:15.