سلطان بن زايد يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأعرب سموه في برقيته عن صادق التهاني لخادم الحرمين الشريفين، مشيداً بما تحقق في المملكة العربية السعودية من تقدم وازدهار في ظل قيادته الحكيمة، ومثمناً مواقف خادم الحرمين الشريفين على الصعيدين المحلي والعربي من أجل تحقيق استقرار المنطقة وأمنها، ومنوهاً بمتانة وعراقة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيقتها المملكة العربية السعودية.