200 مقعد سيارة للأطفال مجاناً في 7 مستشفيات بدبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قدمت هيئة الصحة بدبي وهيئة الطرق والمواصلات و«جونسون للأطفال» 200 مقعد سيارات مخصصة للأطفال إلى الآباء والأمهات الجدد في 7 مستشفيات بدبي، ضمن مبادرة «هدية طفلي في اليوم الوطني» في عامها الثاني.

وأكدت المبادرة أولوية هيئة الصحة بدبي في ضمان سلامة جميع أفراد المجتمع الإماراتي عبر وقايتهم من الخطر، كما تماشت مع التزام هيئة الطرق والمواصلات بتعزيز الوعي الصحي وضمان سلامة الأطفال على الطرقات. وحرصت «جونسون للأطفال» من خلال هذه المبادرة على تهيئة خلق بيئة آمنة ومحفزة لمساعدة الأطفال على الازدهار.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة بدرية الحرمي، مديرة إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي: «نفخر من خلال هذه الشراكة بتقديم الدعم للآباء والأمهات الجدد لدى مغادرتهم مؤسساتنا الصحية». من جانبها، قالت ديما حسين، مدير أول التوعية المرورية في إدارة المرور بهيئة الطرق والمواصلات: «نحن سعداء بالمشاركة في «مبادرة هدية طفلي في اليوم الوطني»».

بدورها قالت نعم جامشيد، المدير الأول للشؤون الحكومية والسياسة في «جونسون آند جونسون» في منطقة الشرق الأوسط: «ندرك حجم القلق الذي قد يساور الأمهات عند الاستعداد لاستقبال مواليدهن الجدد، كما يسرنا التعاون مع هيئة الصحة بدبي وهيئة الطرق والمواصلات للسنة الثانية».