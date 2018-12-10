طحنون بن محمد يعزي في وفاة مايد العميمي ومحمد الشريفي

المصدر: Ⅶ العين - وام

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين مساء أمس واجب العزاء إلى العميد حمد بن عجلان العميمي في وفاة مايد مسفر عجلان العميمي وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الطوية بمدينة العين. كما قدم سموه واجب العزاء إلى علي عزيز مكتوم الشريفي في وفاة محمد نخيرة مكتوم الشريفي وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الهيلي الريف في مدينة العين.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.