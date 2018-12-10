«خيالة شرطة دبي» تنظّم يوماً مفتوحاً للجمهور

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظمت إدارة الخيالة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، يوماً مفتوحاً للجمهور الخارجي، بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور الخارجي، وزيادة مستوى السعادة لهم. بمبنى إدارة شرطة الخيالة في منطقة العوير.

وقال العميد الخبير محمد عيسى العضب، مدير إدارة الخيالة: إن مبادرة اليوم المفتوح تأتي ضمن أهم البرامج المقدمة للجمهور من قبل شرطة دبي، والهادفة إلى إسعادهم، مشيراً إلى أن اليوم المفتوح تضمن برنامجاً رياضياً ترفيهياً، اشتمل على رياضة كرة القدم والطائرة ورياضة الجري، بالإضافة إلى برنامج ركوب الخيل للمبتدئين في ميادين إدارة شرطة الخيالة، وركوب الخيل في صحراء العوير للمحترفين، وركوب الخيل الصغير للأطفال. وبيّن العضب، أن الأنشطة شملت أيضاً عروضاً ترفيهية منها عروض تدريبات خيول الشغب، وعروض خيل الطاعة والتقاط الأوتاد.