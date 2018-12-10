تمديد فترة تجديد ترخيص «مصنع. موزع. وكيل» في دبي إلى 4 سنوات

المصدر: دبي - البيان

بناء على توجيهات اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، وبهدف دعم الشركاء من القطاع الخاص من خلال تسهيل الإجراءات واختصار وقت الخدمات المقدمة لهم، وبالإشارة إلى كتاب دائرة المالية بحكومة دبي، أعلن النقيب طاهر حسن الطاهر رئيس قسم اعتماد وترخيص الشركات بإدارة السلامة الوقائية في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي؛ عن تمديد مدة تجديد الترخيص (مصنع. موزع. وكيل).. بحيث تكون المدة من 2 إلى 4 سنوات، بدلاً عن سنة، وبناء على رغبة المتعاملين على أن يتم دفع رسوم الخدمة مقدماً، وأن ترتبط مدة تجديد الترخيص مع مدة ترخيص هذه المنشآت في دائرة التنمية الاقتصادية.