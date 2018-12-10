شرطة دبي تفتتح عيادة فاطمة المنهالي الذكية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن افتتاح عيادة فاطمة المنهالي الذكية في المبنى الرئيسي للقيادة، ضمن تجهيزات وأنظمة ذكية ومبتكرة تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي التي تسعى لإسعاد مواردها البشرية.

وقالت الدكتورة عائشة سالم الزعابي، رئيسة قسم الطب الوقائي وأخصائي طب الأسرة، إن العيادة الذكية تأتي وفقاً لتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتقدم أفضل الخدمات لمنتسبي القوة من العسكريين والمدنيين.

وأضافت: إن العيادة الذكية تتميز بأنظمة مبتكرة وأجهزة طبية دقيقة، كأجهزة فحص العيون والأذن وأجهزة تخطيط القلب والنبض وقياس نسبة الأكسجين في الجسم، عدا عن فحوصات الضغط وسكري الدم، وجهاز حساب نسبة الدهون في الجسم. وكشفت الزعابي أن العيادة الذكية بصدد توفير خدمة العلاج الطبيعي لمنتسبي القوة. وتستوعب حوالي 20 موظفاً يومياً.