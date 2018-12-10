«كلنا شرطة» ينفّذون 5.9 آلاف ساعة تطوعية في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نفذ أعضاء كلنا شرطة 5 آلاف و917 ساعة عمل ميدانية تطوعية واجتماعية وأمنية خلال العام الجاري في أبوظبي.

وأكد العقيد الدكتور حمود العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، أن مبادرة «كلنا شرطة» جاءت لتؤكد التلاحم المجتمعي بهدف تعزيز مجتمع أكثر أمناً واستقراراً، تجسيداً لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، والتي تعتبر توفير متطلبات الأمن والأمان وتعزيز آليات وقاية المجتمع مسؤولية مشتركة. وأوضح المقدم الحاج المنهالي رئيس قسم كلنا شرطة، أن المبادرة فتحت أبوابها للجميع ممن وجدوا في أنفسهم الكفاءة والمقدرة على المساهمة في الحفاظ على مكتسبات الإمارة. وأشار إلى ترسيخ ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية، ورفع مستوى الوعي وتطوير الذات لدى الأفراد وتنمية مهاراتهم ومعارفهم.