«نظفوا الإمارات» تجمع طن نفايات من عجمان

المصدر: Ⅶ عجمان- البيان

حطت قافلة حملة «نظفوا الإمارات 2018» لمجموعة عمل الإمارات للبيئة رحالها في إمارة عجمان، لتنفذ فعالياتها بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعد أن كانت انطلقت من إمارة الشارقة، حيث تمكن 750 متطوعاً، من جمع 2 طن من النفايات في اليوم الأول من الحملة.

وشهد اليوم الثاني من الحملة التي التأمت فعالياتها تحت شعار «بيئتنا. وطننا. مسؤوليتنا» في منطقة الرقايب2 (مساحة تغطي 3 كم)- طريق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة 350 متطوعاً متضمناً مشاركين من جمعية سفراء مجلس الإمارات وفريق سفراء الخير مجهزين بكامل العتاد من فنايل قطنية وقبعات وقفازات قطنية وأكياس بلاستيكية قابلة للتحلل ومستوعبات مخصصة لجمع النفايات، وتم جمع طن من النفايات.

بدأ الحدث برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعلم الحملة، وتبع ذلك كلمة ألقتها حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة أكدت فيها أن رحلة حملة نظفوا الإمارات استمرت لمدة 17 عاماً تسطر فيها اجتهاد و إنجاز كل فرد وجهة شاركت في الحملة، وتحمل في جعبتها رسالة للمجتمع المحلي لم يتغير محتواها عبر السنين وهي أن المحافظة على البيئة هي مسؤولية الجميع ونترجم ذلك على أرض الواقع من خلال حملات التنظيف وإعادة التدوير وجعلها جزءاً لا يتجزأ من نشاطات الفرد اليومية، فمن خلال عمليات أساسية يمكن لنا أن نغير مسار مواد خام وثمينة بيئياً بعيداً عن مكبات النفايات، إضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي نهاية كلمتها تقدمت باسم المجموعة بالشكر إلى دائرة البلدية والتخطيط حكومة عجمان على شراكتهم الهادفة وتعاونهم الفعال في التجهيزات المطلوبة للحملة .