«طرق دبي» تطلق مبادرة تقييم مشغلي حافلات النقل المدرسي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مبادرة تقييم مشغلي حافلات النقل المدرسي في إمارة دبي، في خطوة تهدف إلى خلق بيئة تنافسية بين الشركات العاملة في هذا القطاع وتشجيع وتحفيز هذه الشركات على التميّز والابتكار لتقديم أفضل الخدمات وتوفير أقصى مستويات السلامة والأمان وزيادة أعداد الطلبة المنقولين عبر الحافلات المدرسية في الإمارة.

وقال محمد الهاشمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: تستند منهجية التقييم إلى عدد من المحاور هي: الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في كل من أستراليا والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة، وتحديد معايير تقييم الشركات ومدى التزامها بعناصر الأمن والسلامة وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة لحافلات النقل المدرسي ومبادراتها التحفيزية لزيادة أعداد الطلبة المستخدمين للحافلات المدرسية وتحفيز السائقين والمشرفات.

وتم تحديد آلية تصنيف الشركات الناقلة للطلبة بعد تقسيمها إلى (3) فئات: الشركات الكبرى وهي التي تمتلك أكثر من (100) حافلة، والشركات المتوسطة وهي التي تمتلك (من 50-100) حافلة، والشركات الصغيرة وهي التي تمتلك أقل من (50) حافلة، ومبادرات التكريم وتشمل اختيار شركة واحدة من الشركات الكبرى، وشركتين من المتوسطة، وشركتين من الشركات الصغيرة كأفضل الشركات العاملة في النقل المدرسي في دبي.

وأضاف الهاشمي: شهد قطاع النقل المدرسي نموا متسارعا في إمارة دبي، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في النقل المدرسي من (233) شركة عام 2010 إلى (329) شركة عام 2017 أي بنسبة نمو بلغت (%5,1) سنوياً.

الجدير بالذكر أن إدارة التخطيط وتطوير الأعمال كانت قد نظّمت مؤخراً ورشة عمل تعريفية حضرها مندوبو الشركات العاملة في النقل المدرسي في إمارة دبي وذلك بهدف تعريفهم على مبادرة تقييم مشغلي حافلات النقل المدرسي. وسيتم الإعلان عن الفائزين من الفئات الثلاث الفائزة في شهر يناير من العام المقبل.