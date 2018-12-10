مجسم للجواز أمام مستشفى المفرق

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

بادر مستشفى المفرق إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بوضع مجسم لجواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة الجواز الأول عالمياً بحسب مؤشر «باسبورت إندكس»، أمام مدخل المستشفى تعبيراً عن فرحة الإنجاز الذي حققته الدولة ومشاركة مراجعي وزوار المستشفى الذين سعدوا بالتقاط الصور أمام المجسم. وقال المهندس حمد علي الأحبابي المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى المفرق: «إن الإنجاز الذي حققته قيادتنا الرشيدة دليل قاطع على أنها قيادة هدفها إسعاد شعبها وتسهيل كافة وسائل الرفاهية لمواطنيها محلياً وعالمياً». وأضاف: «نفخر كوننا أبناء زايد وفخرنا يعظم كون جواز سفر دولتنا هو الأول، ولإسعاد مراجعي وزوار المستشفى تم وضع مجسم جواز السفر أمام مدخل العيادات الخارجية في المستشفى للسماح لهم بالتقاط الصور التذكارية والتعبير عن سعادتهم بما تقدمه لنا القيادة الرشيدة».