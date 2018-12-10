يوم مفتوح لتوظيف الخريجين المواطنين في قطاع السياحة بأبوظبي

المصدر: ■ أبوظبي ـ موفق محمد

نظّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين أخيراً، بمركز سعادة المتعاملين «توطين» في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، يوماً مفتوحاً للتوظيف في قطاع السياحة، حضره عدد كبير من المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل والطلبة في جامعات زايد والإمارات وأبوظبي وكليات التقنية العليا والكلية الأوروبية الدولية، للتعرف إلى فرص العمل المتاحة لدى المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع.

فرص مهنية

واستعرضت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال الفعالية الفرص المهنية المتنوعة التي تقدمها للشباب الإماراتي، إذ عرض 15 فندقاً في إمارة أبوظبي 61 شاغراً وظيفياً ومن بين هذه الفنادق: قصر الإمارات، إنتركونتينتال أبوظبي، روزوود أبوظبي، راديسون بلو، دوست ثاني، منتجع وفندق شيراتون أبوظبي، شانغريلا، فندق بارك حياة، ألوفت أبوظبي، الريتز كارلتون، سانت ريجيس السعديات، هوليداي إن أبوظبي، كروان بلازا جزيرة ياس، أبوظبي الوطنية للفنادق وإدارة روتانا للفنادق.

تكامل

وأكدت فاطمة فرحان، مديرة إدارة التوظيف بوزارة الموارد البشرية والتوطين: «أن الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تنطلق من تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز مسيرة التوطين في القطاع الخاص تنفيذاً لمستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».

وقالت مها جاسم المنصوري، مديرة إدارة الموارد البشرية والأداء في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يسعدنا تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، باعتبارها منصة استراتيجية لجذب واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة من الطلاب والخريجين الجامعيين للعمل في القطاع السياحي».

وتحرص دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي على تقديم فرص التدريب القيمة لصقل مهارات المواطنين، فضلاً عن إثراء المشهد السياحي الرائد في أبوظبي، عبر العمل في مواقع ومجالات متعددة ضمن قطاع السياحة والضيافة والفندقة التي يصل عددها إلى 250 فرصة عمل.