تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات في شرطة أبوظبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقّعت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون المشترك لتطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات في مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي، بما يرفع كفاءة الخدمات ويسهل رحلة المتعاملين.

وبتوقيع المذكرة تكون شرطة أبوظبي أول جهة محلية في إمارة أبوظبي، تطبق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية وإعادة صياغة مفهوم مبتكر وإطار متكامل لتقديم الخدمات الحكومية وبناء نموذج لحكومات المستقبل.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن حكومة دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجارب الارتقاء بجودة الخدمات وآليات عملها المبتكرة، وإتاحتها للتطبيق في الجهات الحكومية المحلية حتى يحصل كل متعامل على أفضل وأرقى خدمة بسهولة ويسر، ويحظى بتجربة إيجابية ورحلة مريحة، ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل الحكومة على تحقيقها عبر تعزيز مستويات الأداء والكفاءة.

وأثنت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة على مبادرة شرطة أبوظبي بأن تكون أول جهة حكومية محلية تتبنى نظام النجوم وتطبقه في الإمارة، ما يضاف إلى سلسلة المبادرات التي تنفذها لرفع جودة الحياة في المجتمع.

جودة

وأشارت الرومي إلى أن رفع كفاءة ومستوى أداء الجهات الحكومية في الدولة وتأهيل القدرات البشرية ودعمها لتبني نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات يسهم في تقديم خدمات حكومية متطورة ذات جودة عالية، ويحقق التكامل وتنسيق الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية للوصول إلى أفضل الخدمات وتحقيق مستهدفات ورؤية الإمارات 2021.

ومن جهته، أكد اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي: «أن مشروع تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية يعد حافزاً على التطوير المستمر وباعثاً على النقلة النوعية في كفاءة الخدمات الحكومية ورفعها لأفضل المستويات العالمية».

ولفت إلى أن الاتفاقية التي وقعها مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة وشؤون مجلس الوزراء والمستقبل تسهم بدور رائد ومهم في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات بما يسهم في تطوير القدرات والكفاءات بمراكز خدمة المتعاملين بشرطة أبوظبي والتي تنعكس بالسعادة والإيجابية على المتعاملين.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تنفذ مشاريع تطويرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، بما يحقق رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة، تحت إشراف فرق عمل متخصصة تهتم بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ هذه المعايير ونشر ثقافة التميز في خدمة المتعاملين بالقطاعات كافة، لافتاً إلى أن نظام النجوم سيشكل دافعاً مهماً على الاستمرار في تعزيز الجهود التطويرية لتبقى على الدوام في طليعة المؤسسات الشرطية الحريصة على الارتقاء بخدماتها وفق رؤية حكومة أبوظبي التي تركز على التحسين والتطوير ومتابعة الإنجازات بكفاءة عالية.

وأكد معاليه أهمية تعزيز العلاقة مع المتعاملين ومعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم لاستمرارية العمل على إسعادهم، من خلال تجربة متميزة وخدمات تفوق توقعاتهم، ضمن رؤية الحكومة الرائدة في هذا المجال.

وثمن الرميثي الشراكة والتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، كما أشاد ببرنامج تصنيف النجوم وجهوده المتميزة في تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية من خلال توفر الخدمة وتعدد قنواتها وسرعة إنجازها، لضمان تجربة مريحة لجميع المستفيدين من خدمات الحكومة إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق التميز في إنجاز معاملات الجمهور.

تنسيق

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنسيق الجهود بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، في مجال تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات في المراكز الخدمية التابعة لشرطة أبوظبي، بما يسهم في تطوير القدرات والكفاءات الشرطية، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في جميع المراكز التابعة لها.

آلية

تسعى مذكرة التفاهم إلى التعريف بآلية تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية ومحاوره الأساسية، وتعزيز التنسيق والجهود لتوفير المتطلبات اللازمة لإجراء عمليات التقييم خلال المراحل المختلفة لتطبيق نظام النجوم، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية ورفعها إلى مستويات جديدة من التميز.