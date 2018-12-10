الإمارات تدعم المنتدى العالمي للهجرة

المصدر: مراكش - وام

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، دعم دولة الإمارات للمنتدى العالمي للهجرة بوصفه أحد المسارات الدولية التشاورية بين الحكومات لتعزيز الفوائد التنموية للعمل التعاقدي وضمان حقوق العمالة المتنقلة بين الدول .

جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه في جلسة ناقشت مستقبل المنتدى الدولي للهجرة الذي يعقد حاليا في مدينة مراكش المغربية، تمهيدا لعقد المؤتمر الحكومي المخصص لاعتماد الميثاق الدولي للهجرة الآمنة النظامية اليوم وغداً بمشاركة وفد الدولة برئاسة معاليه.

وشدد معالي ناصر بن ثاني الهاملي على ضرورة أن يواصل المنتدى عمله كمنصة دولية دائمة تتيح للدول التشاور الطوعي وتبادل التجارب والأفكار والحلول المبتكرة لحوكمة تنقل العمالة ومواجهة التحديات الناجمة عنها.

من جهة أخرى ترأست دولة الإمارات بالشراكة مع كندا جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى، تم خلالها استعراض السبل وأفضل الممارسات لتحقيق الفوائد التنموية للعمل التعاقدي للدول والعمالة والتدابير اللازمة لتعزيز القدرات .

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي، إن اختيار الدولة لرئاسة الجلسة بالشراكة مع كندا يؤكد على المكانة الريادية للإمارات في تبني وإطلاق المبادرات الهادفة إلى إقامة علاقة عمل متوازنة وشفافة بين طرفيها بما ينسجم مع تشريعاتنا الوطنية، ويتوافق مع المعاييرقضايا العمل الدولية .

و استعرض الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية عضو وفد الدولة خلال الجلسة ،الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة «توجيه» التي يديرها القطاع الخاصة تحت إشراف الوزارة.