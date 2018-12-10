مبادرة «درهم القلب الكبير» لمساعدة المحتاجين حول العالم

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أطلقت مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع مجموعة الإمارات للاتصالات، مبادرة «درهم القلب الكبير» التي تتيح لكافة مشتركي «اتصالات» في الإمارات فرصة المساهمة في توفير الدعم المالي لمئات الآلاف من المحتاجين واللاجئين حول العالم، وذلك من خلال التبرع على مدار عام كامل بمبلغ درهم يومي أو خمسة دراهم يومية عبر إرسال رسالة نصية واحدة إلى الرقم 1110.

سند

وبموجب المبادرة يمكن للراغبين بالتبرع بدرهم واحد إرسال كلمة «الإنسانية» إلى الرقم 1110 للاشتراك لمرة واحدة فقط بمبلغ 365 درهماً في السنة، بحيث يتم استقطاع درهم واحد بشكل تلقائي يومياً. أما الراغبون بالتبرع بـ5 دراهم يومياً فيمكنهم إرسال كلمة «سند» على نفس الرقم للاشتراك بمبلغ 1825 درهماً في السنة حيث يتم استقطاع 5 دراهم يومياً.

وتشكل مبادرة «درهم القلب الكبير» ثمرة مذكرة تفاهم بين مؤسسة القلب الكبير وشركة «اتصالات» تم توقيعها بحضور كل من مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير، وعبدالعزيز تريم، مدير عام «اتصالات» الإمارات الشمالية، مستشار الرئيس التنفيذي.

منصة

وفي هذا الصدد قالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: «نستكمل من خلال هذه الاتفاقية خطتنا في مؤسسة القلب الكبير الرامية إلى توفير الدعم اللازم والمستدام للمحتاجين الذين يعيشون ظروفاً قاسية، ونهدف إلى تعزيز مفاهيم العمل الإنساني في المجتمع وتكريسه كنهج دائم في دولة الإمارات التي باتت تمثل منصة للأعمال الإنسانية».

دعم

واعتبرت الحمادي أن الإمارات التي تجمع أكثر من 200 جنسية على أرضها، أرست ثقافة العطاء والتفكير بالآخرين لتصبح هذه الثقافة قاسماً مشتركاً بين كل الجنسيات التي تتعايش بتناغم وانسجام داخل الدولة، وتتحول إلى التزام صادق من المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء. وأشارت إلى أن هذه الثقافة هي الأساس في تحويل المبادئ والقيم إلى عمل مسؤول ومؤثر.

توجهات

وبدوره أكد عبدالعزيز تريم، مدير عام «اتصالات» الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي أن الاتفاقية تؤكد مساعي الشركة وإستراتيجيتها الثابتة في تعزيز موقعها كشريك فاعل، ومساهم بشكل مباشر في مختلف الأعمال الإنسانية من خلال ممارسة دورها المجتمعي، وبما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في توفير الدعم والمساندة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

مبادرات

وتعمل مؤسسة القلب الكبير التي تأسست في عام 2015، على حماية الفقراء والمستضعفين والمحتاجين، وتمكينهم، بهدف توفير سبل العيش الكريم، من خلال جملة من المبادرات والحملات المختلفة التي أطلقتها الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتهدف المؤسسة إلى حماية الأطفال المحتاجين وعائلاتهم، وتمكينهم، وعلى الرغم من أن جهود المؤسسة تركز على العالم العربي بشكل أساسي، إلا أنها تقدّم الدعم إلى المناطق المتضررة في جميع أنحاء العالم.