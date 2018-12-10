شرطة أبوظبي تؤهّل 19 ضابطاً في برنامج القيادات الشابة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

خرجت شرطة أبوظبي 19 ضابطاً في الدفعة لبرنامج القيادات الشابة بمقر أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وذلك برعاية قائد عام شرطة أبوظبي.

وأوضح العميد ثاني بطي الشامسي مدير إدارة التدريب أن البرنامج يسهم في إيجاد جيل جديد ويستكمل مسيرة التنمية والريادة لمستقبل آمن، وتضمن العديد من المعارف والعلوم الأمنية والشرطية، والمحاضرات وورش العمل النظرية حول تطبيقات نموذج شخصية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) القيادية، والتنافسية العالمية.

كما اشتمل البرنامج على المفهوم الشامل للسعادة المؤسسية والتحول الرقمي، والأمن القومي والإقليمي والدولي، وتضمن لقاءات قيادية وزيارات ميدانية لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومدينة مصدر.