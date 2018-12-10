رئيس ديوان المحاسبة: الإمارات استكملت منظومة التشريعات لمنع الفساد

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

قال الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة ورئيس منظمة الانتوساي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد «لقد تم اختيار يوم 9 ديسمبر من كل عام كيوم دولي لمكافحة الفساد من أجل نشر الوعي بمخاطر الفساد ومطالبة المجتمع الدولي بالمشاركة في التصدي ومناهضة ممارسات الفساد في القطاعين العام والخاص». مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت أهمية تحصين الممارسات العامة والخاصة ضد الفساد فشرعت في اكتمال منظومة التشريعات والأطر القانونية الهادفة إلى منع الفساد ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه.

وأضاف إن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2003 اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتكون بذلك أول صك دولي تلتزم الدول الموقعة عليه مجتمعة باتخاذ التدابير كافة لمكافحة الفساد ومنعه والتعاون فيما بينها للتصدي لأشكاله كافة.

وقال: لقد أدركت دول العالم المخاطر الجسيمة الناتجة عن الفساد باعتباره جريمة خطيره تقوض حكم القانون وتعيق التنمية وتنشر الفقر والجهل وتحول دون وصول الحقوق لأصحابها.

وأضاف: وانطلاقا من إيمان القيادة الرشيدة بأهمية مشاركة المجتمع الدولي في مكافحة الفساد ودعم الجهود الرامية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد قررت الدولة استضافة المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، في العام 2019 في أبوظبي.

وختم قوله إن الدولة تعمل بالمشاركة مع بقية دول العالم على مناهضة الفساد وتجفيف منابعه من خلال سن القوانين والتشريعات وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز أنظمة العدالة الجنائية لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم بما في ذلك فتح باب التعاون مع دول العالم من أجل تبادل المعلومات وملاحقة الأموال المتأتية من أعمال الفساد.