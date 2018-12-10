تخريج منتسبي «التدريب والتمكين الشخصي» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

شهد العميد عبدالله بن نصار مدير إدارة معهد التدريب بشرطة الشارقة، وبحضور المقدم محمد بطي نائب مدير الإدارة، وعدد من ضباط الإدارة، حفل تخريج 15 ضابطاً من ضباط القيادة المنتسبين لبرنامج «التدريب والتمكين الشخصي»، بفندق راديسون بلو بالشارقة.

وهنأ العميد بن نصار الخريجين، مشيداً بالبرنامج التدريبي الذي يعتبر الأول من نوعه بشرطة الشارقة، قائلاً: «يعتبر هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه، والذي يعنى في المقام الأول بالحوار التطويري المرتكز على عملية مستمرة، يتم تحديد أبعادها مسبقاً، حيث يهتم البرنامج بتمكين المتدربين إلى الوصول إلى إجابات وخيارات مناسبة باعتماده على ذاته دون الرجوع إلى نقل معلومات، أو التدريب على مهارة معينة كما يكون في التدريب الاعتيادي».

ويعتمد «التدريب والتمكين الشخصي» على الحوار، المصاحبة، التمكين باستخدام مهارات وصفات ونماذج مختلفة، والتي تدعم التدريب وتمكن الشخص من الوصول، وإيصال المعلومة بأسهل وأسرع وأحدث الطرق.

وفي ختام الحفل، قام العميد عبدالله بن نصار مدير معهد التدريب بتسليم الشهادات للخريجين، متمنياً الاستفادة مما تم تناوله في هذا البرنامج المتميز.