مستشفى خليفة في عجمان يستضيف مبادرة «تبون تقرون؟»

المصدر: عجمان - وام

استضاف مستشفى الشيخ خليفة في عجمان مبادرة «تبون تقرون؟» بتنظيم من مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية وحضور الشيخة خولة بنت خالد آل نهيان وكريماتها الشيخة غلا بنت راشد بن حميد النعيمي والشيخة زين بنت راشد بن حميد النعيمي وعدد من القيادات التعليمية والتربوية ومسؤولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومديري الإدارات والأقسام بالمستشفى بمشاركة مجموعة من الأطفال المرضى في المستشفى.وأكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان مؤسسة ورئيسة مبادرة «تبون تقرون؟» أن القراءة هي الحالة التي تصنعها علاقة تبادلية بين العقل الإنساني وبين الكتاب، معربة عن يقينها بأهمية وضرورة القراءة للأطفال المرضى لتعزيز ثقافة القراءة والاطلاع لديهم والتخفيف من معاناتهم لاسيما أن بناء الطفل ثقافيا يضع أساسا لتنشئة جيل مثقف للمستقبل.

وأشادت بحضور الشيخة خولة بنت خالد آل نهيان وكريماتها الشيخة غلا بنت راشد بن حميد النعيمي والشيخة زين بنت راشد بن حميد النعيمي فعالية «تبون تقرون؟» الذي يعبر عن دعمهن لهذه المبادرة التي تهدف إلى تأمين بيئة مريحة وممتعة للأطفال المرضى في طور النقاهة وأجواء تعليمية تتيح لهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الكتب تسهم في تعزيز قدرتهم على الشفاء من خلال القراءة في المستشفيات وجعلها نمط حياة لجميع أبناء الدولة من مختلف الفئات العمرية.

وأثنت الشيخة خولة بنت خالد آل نهيان على جهود الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان ومؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة الإنسانية والعلمية المستمرة لتوفير بيئة مريحة وممتعة للأطفال.