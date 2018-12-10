«الوطني» يناقش غداً مشروعي قانونين ماليين

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ16، يوم غد في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، يناقش خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏ 2017، وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019م ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلى الحكومة.

وحسب جدول أعمال الجلسة توجه عزة سليمان بن سليمان سؤالاً إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة حول «المنتج الثقافي المتميز»، ويوجه عبدالعزيز عبدالله الزعابي سؤالاً إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، كما يوجه سعيد صالح الرميثي سؤالاً إلى معالي وزير الدولة للشؤون المالية، حول «ارتفاع رسوم الخدمات الاتحادية».

رسائل

وقبل الشروع في مناقشة مشروعي القانونين يطلع المجلس على ملخص تقريرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأنهما.

وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة يطلع المجلس على 3 رسائل صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، وبشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة، وبشأن متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي الـ16.

وفي بند الموضوعات العامة المتبناة للعرض على المجلس يطلع المجلس على موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، لتتم الموافقة عليه ومن ثم رفعه للحكومة لطلب مناقشته مع الوزير المختص.

وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول توصيات المجلس في شأن موضوع «التنافسية والإحصاء».