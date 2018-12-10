شرطة عجمان تخلد ذكرى زايد بالتوقيع على أكبر رسالة حب ووفاء

المصدر: عجمان - البيان

وقع اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات والضباط وصف الضباط والأفراد، على أكبر رسالة حب ووفاء للقائد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضمن مبادرة أطلقتها شرطة أبوظبي، برعاية مجموعة الفطيم، وهي شاحنة متنقلة تحمل أكبر رسالة ورقية تجوب جميع أنحاء إمارات الدولة بهدف إبراز محبة وتقدير أبناء الإمارات تخليداً لذكراه وإنجازاته وقيادته الحكيمة.وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي أن ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ستبقى عنواناً للتسامح الإنساني ويد العون التي تمد لكل محتاج، فهو رمز يقتدي به كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات، يتخلقون بأخلاقه ويتعلمون من مكارمه.