بحث تعزيز التعاون بين النيابة العامة للدولة ونظيرتها في كازاخستان

المصدر: أبوظبي - البيان

زار المستشار د. حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة على رأس وفد قضائي من النيابة العامة جمهورية كازاخستان، تلبية لدعوة من خيرت كوسامتساروف النائب العام لكازاخستان، وخلال لقائهما رحب النائب العام الكازاخستاني بالنائب العام الإماراتي والوفد المرافق له، وعرض الجانب الكازاخستاني منظومة عمل النيابة العامة فيها، كما عرض النائب العام للدولة والوفد المرافق له مهام النيابة العامة الإماراتية وكيفية أدائها والمستوى الذي بلغته لا سيما استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء أعمالها، كما بحث الجانبان تعزيز أوجه التعاون وكيفية دفعها لتحقيق تعاون قضائي على مستوى يخدم العدالة الجنائية في الدولتين، وأشاد النائب العام للدولة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ووجه الشكر إلى الجانب الكازاخستاني.

حضر اللقاء الدكتور محمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان، والمستشارون سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، وراشد العمراني مدير إدارة التفتيش، أحمد راشد الظنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة، حسين معتوق المحامي العام لنيابة الأموال العامة، وعلي الزيودي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي، ومن الجانب الكازاخستاني نائب النائب العام عزات نور دوليتوف، ورافق الوفد الإماراتي سيف القمزي مدير مكتب النائب العام، وتركي الشعيبي نائب مدير مكتب النائب العام.