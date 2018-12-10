خلية رقمية لنقل الطاقة تمهيداً لأول محطة ذكية في الدولة

المصدر: أبوظبي-وام

تنفذ دائرة المشاريع في شركة أبوظبي للنقل والتحكم ترانسكو تجربة رائدة من خلال تركيب وتشغيل أول خلية رقمية في شبكتها بعد أن تمت دراسة فعالية وإيجابيات الخلايا الرقمية لمحطات نقل الطاقة الكهربائية وذلك تمهيداً لتركيب أول محطة كهربائية ذكية في الدولة.

وتعتمد فكرة الخلية الرقمية على استبدال محولات التيار الكهربائي التقليدية بمحولات تيار كهربائي ذكية تستخدم تقنية الألياف البصرية لنقل وتخزين البيانات إضافة إلى ذلك يؤدي استخدام الخلية الرقمية إلى استبعاد خطر التعرض للصعق الكهربائي نتيجة فتح الدائرة الكهربائية لمحولات التيار الكهربائي، حيث إن محولات التيار الكهربائي الذكية لا تعتمد على كابلات النحاس لنقل التيار الكهربائي بل تعتمد على الألياف البصرية فحسب.