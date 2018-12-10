«صندوق خليفة» يشارك في «معرض سيال الشرق الأوسط 2018»

المصدر: أبوظبي- وام

يشارك «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» في «معرض سيال الشرق الأوسط 2018» الذي ينطلق غداً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وذلك عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة ممولة ومدعومة من قبله والعاملة في قطاعي الأغذية والمشروبات والضيافة وتشكل 18% من مشاريعه.

تأتي المشاركة في إطار مساعي الصندوق لدعم رواد الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال دعم أصحاب المشاريع للوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع آفاق عملهم والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وتطوير أعمالهم بما يتماشى مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا 21» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة .

ويشارك الصندوق - في النسخة التاسعة من المعرض الذي تنظمه مجموعة سيال بشراكة استراتيجية مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ويحظى برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز ويستمر ثلاثة أيام - من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعي الضيافة والأغذية والمشروبات وهي «دانات للصناعات الغذائية» و«قهوة المشاهير». وأكد عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع أهمية المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والعالمية انطلاقا من توجهات الصندوق في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عملية تصدير منتجاتها ذات الجودة العالية إلى دول الشرق الأوسط وشرق آسيا.