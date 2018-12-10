أكبر صورة فسيفساء لزايد تدخل موسوعة غينيس

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مندوب موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن تسجيل جامعة الشارقة لرقم قياسي جديد لأكبر صورة فسيفساء في العالم لمؤسس دولة الإمارات، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك احتفاءً بمبادرة «عام زايد» باستخدام الأظرف، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ومروان عتيق ثاني نائب رئيس المبيعات الحكومية في «دو».

ونفذ المشروع طلبة جامعة الشارقة وبالتعاون مع دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصال المتكامل، حيث تم تشكيل صورة المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، بشكل فني باستخدام أكثر من 40 ألف ظرف غطت مساحة تبلـــغ (148 مترا مربعاً)، وشارك في تنفيذها أكثر من 200 طالب وطالبة وموظف بجامعة الشارقة.