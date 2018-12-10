محمد الرميثي يثمّن جهود الدولة في تعزيز النزاهة الوظيفية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

ثمن اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، جهود الدولة في غرس قيم النزاهة الوظيفية، والتي تعد عملاً صادقاً يعزز مفاهيم الانتماء والمواطنة الإيجابية.

وقال بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر سنوياً، إن تحقيق مجتمع العدالة والشفافية وتكريس النزاهة الوظيفية وتعزيز سلطة القانون، تُترجم بمحاربة الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع، موضحاً أن الإمارات أقـرّت تشريعات وقائية تصون الحقوق والواجبات، وحققت قفزات نوعية في مواجهة هذه الآفة غير الأخلاقية.

واعتبر التشريعات ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في إرساء قيم العدالة، وتأصيل ركائز الحوكمة الرشيدة، والمحاسبة والمساءلة والشفافية، وإيجاد بيئة نزيهة مناهضة للفساد تنبذ جميع السلوكيات الدخيلة، وتحدّ من انتشار الممارسات الخارجة عن القانون، والمنافية لمبادئ وأسس الشريعة الإسلامية السمحة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.

ولفت إلى أن شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد «متحدون على محاربة الفساد» له دلالات في غاية الأهمية بتوحيد الجهود الدولية والإقليمية والمحلية، مشيراً إلى المنجزات الكبيرة التي حققتها الإمارات في هذا المجال من خلال الوعي العام والرغبة في العمل المشترك لمحاربة هذه الآفة التي باتت تهدد الأمن والمستقبل العالمي.

وعبر عن أمله في هذا اليوم الأممي، بأن تحقق الإمارات أفضل النتائج، كي تبقى متصدّرة المشهد في المنطقة باحتلالها المراكز الأولى في مؤشر مدركات الفساد بتفوقها على دول متقدمة بالقضاء على هذه الآفة.

وتطرق إلى جهود شرطة أبوظبي التي تعمل ضمن استراتيجية ريادية تسعى إلى إيجاد بيئة نزيهة مناهضة للفساد، بتقديم الخدمات والبرامج التوعوية الفعّالة بمخاطر هذه الجريمة، وبيان أضرارها والوقاية منها وعزلها، وذلك من خلال تعزيز الجهود الرسمية، وإقامة الشراكات المؤسسية البناءة.