«اجتماعية الشارقة» تكرّم 1400 متطوع ومتطوعة

المصدر: الشارقة - وام

كرّمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة 1400 متطوع ومتطوعة ممن شاركوا في إنجاح المبادرات والفعاليات التطوعية، التي نظمتها الدائرة في نطاقها الداخلي أو نطاق شركائها من المؤسسات الحكومية.

كما تم تكريم المتطوعين من كبار المواطنين التابعين لفريق «الخير والبركة» المخصص لكبار المواطنين، والذي أنشأته الدائرة عام 2017، بالإضافة إلى تكريم 11 مؤسسة بناء على التعاون والتسهيلات والمشاركات في الفرص التطوعية.

حضر حفل التكريم بالمدينة الجامعية في الشارقة، عفاف المري رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية التي أكدت، أهمية تكريم المتطوعين بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن الحفل جاء تقديراً وعرفاناً لكل من ساهم بجهده ووقته في سبيل النهوض بالعمل التطوعي، وتعزيز جوانب التلاحم والتكافل المجتمعي.

دور

وقالت: «إن إيمان الدائرة بالدور المهم الذي يمكن أن يؤديه العمل التطوعي في شتى المجالات أدى إلى إنشاء مركز التطوع في عام 2016 لمواكبة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في نشر وتعزيز ثقافة التطوع الاجتماعي لدى أفراد المجتمع، وذلك في إطار سياسة ونهج دائرة الخدمات الاجتماعية.

وأضافت: «إن هذا العدد الكبير من المتطوعين الذين شاركوا في مختلف برامج الدائرة التطوعية يعكس مستوى الوعي لدى الأجيال، ولاسيما الشباب والفتيات منهم، ونحن نسعى إلى استقطاب المزيد من الكوادر التطوعية التي تقود مسيرتنا نحو التميز».