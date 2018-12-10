«النعيمي الخيرية» تعزز شراكتها المجتمعية مع صندوق الفرج

المصدر: عجمان - وام

وقّعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان وصندوق الفرج مذكرة تفاهم، وذلك تجسيداً للشراكة المجتمعية وتتويجاً للعمل المؤسسي المشترك والإسهام في مزيد من الرفاهية والعيش الكريم للإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لبناء الوطن. حيث وقع المذكرة الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام للمؤسسة، والدكتور ناصر سالم الخريباني النعيمي رئيس مجلس إدارة الصندوق وذلك بمقر المؤسسة.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق الفرج يأتي ترجمة لمعاني القيم الوطنية والإنسانية الخيرية التي تأسس عليها اتحاد دولتنا الإمارات، لنكمل معاً مسيرة العمل التطوعي الخيري تنفيذاً لرؤى قيادتنا الوطنية وتلبية لتطلعاتها تجاه أبناء شعبها».

وأضافت: «من خلال أجندة عمل المؤسسة المنبثقة من رؤى قيادة الإمارات واستكمالاً للمشروع الوطني لحكومة عجمان 2021 فإننا اليوم نعزز الدور الخيري والإنساني في الدولة من خلال العمل والتنسيق مع صندوق الفرج ودعم روح التكافل الخيري والإنساني بغية دعم احتياجات الأسر غير القادرة وتفريج الكرب عن نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية لتوفير الحياة الكريمة لهم».

من ناحيته عبر الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي عن سعادته بإبرام هذه المذكرة المهمة، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك، وتعزز الجهود المشتركة للطرفين في مجال مساعدة نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية وأسرهم، بما يفتح المجال أمام المزيد من المبادرات المميزة، التي تصب في مصلحة خدمة المجتمع.