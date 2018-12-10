جمال البح: «عرس زايد العربي» علامة مضيئة في سجلات الترابط الأسري

المصدر: الشارقة - وام

أكد جمال بن عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية: «أن «عرس زايد العربي» يمثل علامة مضيئة في سجلات الترابط الأسري، ويؤكد السلام والتآخي بين الشعوب العربية والصديقة.

وأضاف في كلمته بمناسبة تنظيم البرنامج الإرشادي للمشاركين في فعالية «عرس زايد العربي» المقرر إقامته السبت المقبل في مركز إكسبو الشارقة: «إن البرنامج الذي عقد للعرسان يهدف إلى تأهيلهم وإكسابهم خبرات ومهارات تعينهم في حياة زوجية سعيدة ومستقرة».

وتناول البرنامج أسس وأساليب الاستقرار الأسري حيث أشارت الإعلامية عايدة عبدالحميد إلى التحديات التي يواجهها حديثو الزواج وكيفية التغلب عليها وأهمية التأهيل النفسي قبل الزواج.